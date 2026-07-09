Die Stabhochspringerin gibt beim Diamond-League-Meeting in Monaco ihr Comeback nach einer Verletzungspause.

Nach Fussverletzung: Moser will zurück in die Spur finden

Legende: Hebt am Freitag im Fürstentum ab Angelica Moser. AP Photo/Aurelien Morissard

Knapp zwei Wochen nach ihrer Fussverletzung in Paris kehrt Angelica Moser am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Monaco in den Wettkampfbetrieb zurück. Die Stabhochsprung-Europameisterin will im Hinblick auf ihre Titelverteidigung im nächsten Monat in Birmingham rasch wieder ihren Rhythmus finden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting in Monaco am Freitagabend ab 20:00 Uhr live auf SRF info. Kommentiert wird der Event von Patrick Schmid und Mathias Winterberg.

Laut ihrem Management soll die rasche Rückkehr vor allem verhindern, dass sich eine mentale Blockade einstellt. Die Zürcherin hatte sich beim Diamond-League-Meeting in Paris bei einem Versuch über 4,90 m am rechten Fuss verletzt.

Auch Ehammer, Lobalu und Hoenke dabei

Die Blessur ist nicht schwerwiegend, aber ärgerlich, da sich Moser in absoluter Topform befand. In allen vier bisherigen Saison-Wettkämpfen stand sie auf dem Podest (zwei Siege, Bestleistung 4,80 m).

In Monaco trifft Moser auf ein hochkarätiges Feld um Katie Moon und Nina Kennedy. Neben ihr stehen für die Schweiz auch Simon Ehammer (Weitsprung), Dominic Lobalu (5000 m) und Fabienne Hoenke (200 m) im Einsatz.