Legende: Muss verletzt aussetzen Angelica Moser. Getty Images/Pier Marco Tacca

Zwangspause für Moser nach Vorfall in Paris

Stabhochspringerin Angelica Moser hat am Sonntag bei ihrem Diamond-League-Sieg in Paris eine «mittelgradige Bänderverletzung» am rechten Fuss erlitten, wie das Management der Athletin mitteilt. Sie muss deshalb auf den geplanten Start an einem Meeting im französischen Nancy am Freitag verzichten. Moser habe bereits am Dienstag mit intensiver Therapie begonnen. Ziel sei es, den lädierten Fuss möglichst schnell wieder belasten zu können. Das linke Sprungbein ist glücklicherweise nicht betroffen. Die Verletzung zog sich Moser beim Versuch über 4,90 m (was neuer Schweizer Rekord bedeutet hätte) zu, als sie beim Absprung den Griff am Stab verlor. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt mit erzielten 4,77 m bereits als Siegerin festgestanden.