Tebogo und Lyles letztes Jahr bei den Olympischen Spielen.

Der Amerikaner Noah Lyles kündigte seine Teilnahme am Diamond-League-Meeting vom Freitag in Monaco kurzfristig an. Der 27-Jährige macht damit die grosse Olympia-Revanche gegen Letsile Tebogo über 200 m perfekt.

Der 22-Jährige aus Botswana hatte Lyles letztes Jahr in Paris stehen gelassen und Gold geholt. Der offenbar durch eine Covid-Erkrankung geschwächte Lyles, Olympiasieger über 100 m, musste sich hinter Landsmann Kenneth Bednarek sogar mit Rang 3 begnügen.

Formstarker Tebogo

Tebogo hat seine Formstärke eben erst unter Beweis gestellt: In Eugene stellte er in 19,76 Sekunden eine Jahresweltbestzeit über die halbe Bahnrunde auf. Lyles, der diese Saison noch keinen Sprint (weder über 100 noch über 200 m) gelaufen ist, hat seinerseits bereits gezeigt, dass ihm die Bahn in Monaco liegt. 2022 siegte er in 19,46 Sekunden.

Aber vielleicht wird die beste 200-m-Zeit des Tages gar nicht in diesem Rennen gelaufen, denn in Monaco tritt auch das 17-jährige australische Wunderkind Gout Gout (Bestzeit 20,02 Sekunden) an – allerdings im U23-Rennen im Vorprogramm.