200 m Männer

Bei Alex Wilson scheint noch immer Sand im Getriebe zu sein. Der Basler zog keinen Abend für die Galerie ein. Bereits kurz nach dem Start musste er sich von den Konkurrenten überholen lassen. Mit 20,98 Sekunden belegte er am Ende bei seinem 1. Diamond-League-Meeting in diesem Jahr die 7. Position. Am letzten Samstag war der 30-Jährige im SM-Final über die 200-m-Distanz in 20,84 Sekunden noch der strahlende Sieger gewesen. In Oslo konnte nun der Kanadier Andre De Grasse (20,09 s) die Gratulationen entgegennehmen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Norweger entzückt Heimpublikum Warholm knackt in Oslo 29 Jahre alten Weltrekord 01.07.2021 Mit Video

100 m Frauen

Ganz so schnell wie bei den Schweizer Meisterschaften war Ajla Del Ponte in Oslo zwar nicht unterwegs, dennoch reichte es ihr für einen Podestplatz. Die 11,16 leuchtete nach ihrem tollen Lauf im Ziel auf. In Langenthal hatte sie mit einer persönlichen Bestzeit und Rang 2 brilliert. Den Sieg krallte sich die Ivorerin Marie-Josée Ta Lou (10,91 s) vor der Britin Daryll Neita (11,06 s).

400 m Hürden Frauen

Lea Sprunger konnte nicht an die Resultate von der Spitzenleichtathletik in Luzern am vergangenen Wochenende anknüpfen. Die Waadtländerin musste sich mit dem 6. Platz begnügen, den sie mit einer Zeit von 55,46 Sekunden erzielte. Ganz vorne sorgte eine Niederländerin für die Musik. Femke Bol zog der Konkurrenz mit 53,33 Sekunden davon – so gut war die 21-Jährige noch nie.

800 m Frauen

Lore Hoffmann gelang ein Exploit. Die Walliserin lief über 800 m auf den 3. Platz – und blieb dabei unter den zwei Minuten (1:59,06). Damit verpasste sie ihre persönliche Bestleistung (1:59,50) nur knapp. In der Diamond League ist es der erste Podestplatz der 24-Jährigen. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Kate Grace, welche die Distanz in 1:57,60 Minuten absolvierte.