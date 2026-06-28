Audrey Werro läuft die 800 m beim Diamond-League-Meeting in Paris in 1:53,80 Minuten.

Damit verbessert sie den Schweizer Rekord noch einmal um 18 Hundertstel.

Vom Weltrekord trennen die 22-jährige Freiburgerin nur noch 52 Hundertstel.

Audrey Werro ist beim Diamond-League-Meeting in Paris ein weiterer Traumlauf geglückt: Die 22-jährige Freiburgerin absolvierte die zwei Bahnrunden in 1:53,80 Minuten und damit so schnell wie zuvor noch nie in ihrer Karriere.

Ihren vor drei Wochen in Stockholm aufgestellten Schweizer Rekord senkte sie noch einmal um 18 Hundertstel. Vom Weltrekord, den seit 1983 die Tschechin Jarmila Kratochvilova hält (1:53,28), trennen Werro noch 52 Hundertstel.

Auch andere glänzen im Sog von Werro

Die von Werro gelaufene Marke bedeutet selbstredend sowohl Diamond-League-Rekord wie auch Jahresweltbestleistung. Zudem war es ihr vierter Sieg in Serie in der Diamond League. Das hat vor ihr noch keine Schweizerin geschafft.

Im Sog von Werro glänzten auch ihre Konkurrentinnen. Die Niederländerin Femke Broeders-Bol stellte in 1:55,60 eine persönliche Bestleistung auf, die drittplatzierte Französin Anaïs Bourgoin lief in 1:55,65 Landesrekord.

Das Meeting in Paris läuft noch. Hier geht's zum Liveticker.