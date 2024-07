Am Sonntag steht mit dem Diamond-League-Meeting in Paris die Olympia-Hauptprobe an. Die Schweizer Athletinnen und Athleten haben Ambitionen.

Legende: Zuletzt im Aufwind Mujinga Kambudji. Freshfocus/Daniela Porcelli

8 Tage nach den Schweizer Meisterschaften in Winterthur steht das nächste Diamond-League-Meeting an. In Paris – der diesjährigen Olympia-Stätte – messen sich am Sonntag die besten Athletinnen und Athleten, darunter auch 5 aus der Schweiz.

Mujinga Kambundji hat ihre steigende Formkurve mit zwei überlegenen SM-Titeln über 100 m und 200 m nochmals unterstrichen. Die frischgebackene Europameisterin über die halbe Bahnlänge wird in Frankreichs Hauptstadt nur über 100 m antreten. In der «Königsdisziplin» will sie ihren zweiten Triumph auf Stufe Diamond League (nach Lausanne 2014) einfahren.

00:54 Video Archiv: Kambundji holt SM-Titel über 100 m überlegen Aus Sport-Clip vom 28.06.2024. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Die Voraussetzungen dafür stehen nicht schlecht: Im Starterfeld fehlen die ganz grossen Namen. Mit der US-Amerikanerin Tamara Clark weist nur eine Athletin eine bessere persönliche Bestleistung (10,88 s) auf als Kambundji (10,89).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Paris zeigen wir am Sonntag ab 16:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Auch William Reais schaffte in Winterthur das Sprint-Double und geht in Paris als EM-Bronzegewinner mit breiter Brust an den 200-m-Start. Der Bündner ist überzeugt, die Olympia-Limite von 20,16 Sekunden in den Beinen zu haben, wobei er über das Ranking ohnehin an den Spielen dabei sein dürfte.

Reais misst sich am Sonntag in einem auf dem Papier bescheiden aufgestellten Feld unter anderem mit dem frischgebackenen Staffel-Europameister Filippo Tortu.

Kann Joseph EM-Revanche nehmen?

Jason Joseph hat wie Kambundji in den letzten Wochen mit den Olympischen Spielen (ab 26. Juli) vor Augen zugelegt. Der Basler wurde an den Schweizer Meisterschaften über die 110 m Hürden von Mehrkämpfer Simon Ehammer zwar hart gefordert, sorgte auf den letzten Metern aber noch für die entscheidende Differenz.

Seine Saisonbestleistung aus dem SM-Halbfinal von 13,25 Sekunden will Joseph in Paris noch einmal unterbieten. Beim 8. Diamond-League-Meeting der Saison misst er sich dabei unter anderem mit dem WM-Silbergewinner Trey Cunningham (USA). Auch Lorenzo Ndele Simonelli (ITA) und Enrique Llopis (ESP), die Joseph im EM-Final auf den 3. Platz verwiesen hatten, sind angemeldet.

01:14 Video Archiv: Joseph analysiert seinen Auftritt an den SM Aus Sport-Clip vom 29.06.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Finley Gaio und Andrin Huber bestreiten zudem den Dreikampf mit den Disziplinen 110 m Hürden, Weitsprung und Kugelstossen.