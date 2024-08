Legende: Stellte einen von vielen Meeting-Rekorden auf Olympiasieger Letsile Tebogo über 200 m. Reuters/Action Images

Beim hochkarätig besetzten Diamond-League-Meeting in Chorzow purzeln die Meeting-Rekorde regelrecht.

In den Sprints setzt sich mit Letsile Tebogo nur ein Olympiasieger durch.

Jakob Ingebrigtsen über 3000 m und Armand Duplantis in Stabhochsprung verzücken mit neuen Weltrekorden.

Auf der Bahn

100 m Frauen

Tia Clayton aus Jamaika hat in 10,83 Sekunden das 100-m-Rennen gewonnen. Die Olympia-Siebte siegte in einem Fotofinish vor Marie-Josée Ta Lou-Smith (CIV) und Tamara Davis (USA), die nur eine Hundertstel langsamer war. Olympiasiegerin Julien Alfred aus Saint-Lucia fehlte in Polen.

100 m Männer

Fred Kerley (USA) hat einen Dreier-Fotofinish für sich entschieden. Der Olympia-3. von Paris setzte sich in starken 9,87 Sekunden eine Hundertstelsekunde vor Ferdinand Omanyala (KEN) und zwei Hundertstel vor Ackeem Blake (JAM) durch. Olympiasieger Noah Lyles aus den USA war nicht am Start.

200 m Männer

Olympiasieger Letsile Tebogo hat das 200-m-Kräftemessen in Polen für sich entschieden. Der Sprinter aus Botswana lief in 19,83 Sekunden neuen Meeting-Rekord. Zweiter wurde Alexander Ogando (DOM) mit 3 Hundertsteln Rückstand, Dritter wurde Kenneth Bednarek (USA).

02:06 Video Tebogo siegt auch in Polen über 200 m Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

400 m Frauen

Sämtliche Medaillengewinnerinnen von Olympia waren in Chorzow am Start – und sie belegten dieselben Ränge wie in Paris: Marileidy Paulino (DOM) siegte in 48,66 Sekunden (Meeting-Rekord) vor Salwa Eid Nasser (Bahrain) und Natalia Kaczmarek (POL).

800 m Männer

Marco Arop (CAN) schlug dem favorisierten Emmanuel Wanyonyi, der diese Woche in Lausanne am Weltrekord geschnuppert hatte, ein Schnippchen. Der Weltmeister von 2023 gewann über die doppelte Bahnrunde in 1:41,86 Sekunden – auch das ein Meeting-Rekord. Olympiasieger Wanyonyi (KEN) wurde mit 37 Hundertstelsekunden Rückstand Zweiter vor Bryce Hoppel (USA).

02:28 Video Weltmeister Arop schlägt Olympiasieger Wanyoni über 800 m klar Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

100 m Hürden Frauen

Die Jamaikanerin Ackera Nugent, die den Olympiafinal nicht beenden konnte, siegte in 12,29 Sekunden (Meeting-Rekord). Zweite wurde Grace Stark (USA) vor Danielle Williams (JAM). Olympiasiegerin Masai Russell (USA) verpasste das Podest als Vierte.

400 m Hürden Frauen

Femke Bol (NED) lief in Chorzow zu einem weiteren Sieg – in 52,13 Sekunden unterbot sie den bisherigen Meeting-Rekord um über 2 Sekunden. Anna Cockrell (USA), ihres Zeichens Olympia-Zweite von Paris, verlor als Zweite satte 75 Hundertstelsekunden auf Bol, die an Olympia «nur» Bronze gewonnen hatte. Dritte wurde Rushell Clayton (JAM).

02:42 Video Bol siegt mit neuem Meeting-Rekord Aus Sport-Clip vom 25.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 42 Sekunden.

3000 m Steeple Männer

Olympiasieger Soufiane El Bakkali gewann das 3000-m-Steeple-Rennen in Polen in 8:04,29 Minuten. Damit war der Marokkaner knapp 2 Sekunden schneller als bei seinem Olympiasieg. Rang 2 ging an Amos Serem (KEN), Dritter wurde Samuel Firewu (ETH). Kenneth Rooks (USA), der Silbergewinner von Paris, blieb als 16. chancenlos.

Im Oval

Kugelstossen Männer

Olympiasieger Ryan Crouser musste sich seinem amerikanischen Landsmann Joe Kovacs geschlagen geben. Der «ewige Zweite» Kovacs stiess das 7,26 kg schwere Gerät bei seinem besten Versuch auf 22,14 m und damit zwei Zentimeter weiter als Crouser, der ihm bei den 3 letzten Olympia-Wettkämpfen vor der Sonne stand. Rang 3 ging an den ebenfalls starken Leonardo Fabbri (ITA/22,03 m).

Hochsprung Männer

Nach der Enttäuschung an Olympia und der verpassten Medaille gelang Gianmarco Tamberi in Chorzow eine kleine Revanche. Der Italiener siegte mit einer übersprungenen Höhe von 2,31 m, die er im zweiten Anlauf gemeistert hatte. Romaine Beckford (JAM) und Oleg Doroschtschuk (UKR), welche die Plätze 2 und 3 belegte, hatten 2,29 m überquert. Olympiasieger Hamish Kerr (NZL) scheiterte überraschend schon an der Höhe von 2,22 m.

Dreisprung Frauen

Shanieka Ricketts (JAM), Silbergewinnerin in Paris, gewann die Dreisprung-Konkurrenz mit einem Satz auf 14,50 m. Leyanis Perez Hernandez (CUB) wurde mit 14,42 m Zweite, Dariya Derkach (ITA/14,02) Dritte. Olympiasiegerin Théa LaFond (Dominica) war nicht am Start.

Speerwurf Frauen

Die Serbin Adriana Vilagos schleuderte den Speer auf 65,60 m – einsame Bestweite an diesem Abend. Die zweitplatzierte Jo-Ane van Dyk aus Südafrika kam mit ihrem besten Versuch auf 62,81 m, Dritte wurde die Tschechin Nikola Ogrodnikova (CZE/61,84 m).