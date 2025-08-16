Beim Diamond-League-Meeting in Chorzow sind alle Augen auf die Sprinter gerichtet.

100 m Männer: Kishane Thompson siegt vor Noah Lyles.

Die Kenianerin Faith Kipyegon verpasst den angestrebten Weltrekord über 3000 m knapp.

Schweizer Athletinnen und Athleten sind in Polen nicht am Start.

Kishane Thompson ist die Paris-Revanche geglückt. Der Jamaikaner gewann das Duell mit Olympiasieger Noah Lyles in 9,87 Sekunden um drei Hundertstel. Es war das erste Aufeinandertreffen seit den Spielen und der erste Sieg von Thompson gegen seinen US-Konkurrenten.

Thompson profitierte von einem Blitzstart und hielt den aufkommenden Lyles knapp auf Distanz. In Paris hatten noch 5 Tausendstel zugunsten von Lyles entschieden. Kenny Bednarek (USA, 9,96 Sek.) wurde Dritter.

3000 m Frauen: Kipyegon scheitert knapp

Alles war angerichtet, um den Uralt-Weltrekord der Chinesin Wang Junxia aus dem Jahr 1993 zu verbessern: Am Start zwei Tempomacherinnen und eine Faith Kipyegon in Hochform. Die 31-jährige Kenianerin gab alles und lief eine Fabelzeit – aber 93 Hundertstel über dem Weltrekord. Ihre 8:07,04 Minuten sind die zweitbeste je gelaufene Zeit.

Stabhochsprung Männer: Duplantis reichen 6,10 m

Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis sicherte sich wie erwartet den nächsten Sieg. Der Schwede schaffte diesmal 6,10 Meter, nachdem er am Dienstag in Budapest mit 6,29 Metern die nächste Bestmarke aufgestellt hatte. An die Höhe von 6,30 m wagte sich der 25-Jährige nicht.

Weitere Wettkämpfe: Bol und Hodgkinson fulminant

Über 400 m Hürden lief die Niederländerin Femke Bol Jahresweltbestleistung (51,91 s). Ausserhalb des Diamond-League-Programms lief die Britin Keely Hodgkinson die 800 m in 1:54,74 und damit in neuer Jahresweltbestzeit.

Legende: Realisierte Meeting-Rekord und Jahresweltbestleistung Femke Bol. Reuters/Aleksandra Szmigiel