Diamond League in Rabat

Auf der Bahn

3000 m Steeple Männer

Beinahe wäre der Lokalheld Soufiane El Bakkali beim zweiten Meeting der Diamond League in Rabat noch viel mehr gefeiert worden. Der Marokkaner drückte in seinem Heimatland von Beginn weg auf das Gaspedal und forcierte ein schnelles Rennen. Mit seinen 7:56,68 Minuten blieb er zirka eineinhalb Sekunden unter seiner persönlichen Bestleistung, freute sich im Ziel aber dennoch nicht. Den Rekord von Saif Saaeed Shaheen aus dem Jahr 2004 verpasste er um 3 Sekunden und 5 Hundertstel. Zum Sieg in Meeting-Rekord reichte es dennoch überlegen. Getnet Wale (ETH) wurde Zweiter (8:05,15), Abraham Kibiwot (KEN) Dritter (8:05,51).

01:32 Video El Bakkali verpasst den Weltrekord um 3 Sekunden Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

800 m Frauen

Die Schweizerin Lore Hoffmann zeigte einen durchschnittlichen Lauf und wurde mit der Zeit von 2:01,37 Minuten Sechste. Es ist in der noch jungen Saison ihre schnellste gelaufene Zeit, auf der Zielgeraden konnte die 26-Jährige noch 2 Läuferinnen abfangen. An der Spitze lieferten sich die Kenianerin Mary Moraa und die Australierin Catriona Bisset ein Kopf-an-Kopf-Rennen – mit dem besseren Ende für die Erstgenannte. Moraa lief nach 1:58,82 Minuten ins Ziel, Bisset nach 2:00,11. Dritte wurde die US-Amerikanerin Sage Hurta-Klecker (2:00,62).

02:48 Video Hoffmann wird in Rabat Sechste Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

100 m Männer

Sprint-Star Fred Kerley hat das 100-m-Rennen gewonnen. Der Weltmeister lief in der marokkanischen Hauptstadt am Sonntag in 9,94 Sekunden Meetingrekord und setzte sich vor Akani Simbine aus Südafrika (9,99) und dem kenianischen Afrikameister Ferdinand Omanyala (10,05) durch. Das mit Spannung erwartete Duell des US-Amerikaners Kerley mit Olympiasieger Marcell Jacobs war aufgrund von Rückenbeschwerden des Italieners ausgefallen.

200 m Frauen

Die 200 m der Frauen gewann Weltmeisterin Shericka Jackson, die Jamaikanerin lief in 21,98 Sekunden ebenfalls einen Meetingrekord. Zweite wurde Anthonique Strachan von den Bahamas (22,15), die US-Amerikanerin Tamari Davis komplettierte das Podest (22,30).

1500 m Frauen

Gudaf Tsegay feierte beim ethiopischen Vierfachsieg über 1500 m am meisten. Sie schraubte mit ihrer Zeit von 3:54,03 den Meetingrekord herunter. Ihre Konkurrentinnen und Landsfrauen Freweyni Hailu, Birke Haylom und Worknesh Mesele distanzierte sie um dreieinhalb Sekunden und mehr.

Im Oval

Dreisprung Frauen

Leyanis Perez Hernandez hat im Dreisprung-Wettbewerb von Rabat ihren bisher grössten Karriereerfolg gefeiert. Mit 14,84 m setzte sich die Kubanerin knapp vor der Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk (14,65) und der Jamaikanerin Shanieka Ricketts (14,53) durch.

Diskus Männer

Gegen den Slowenen Kristjan Ceh war kein Kraut gewachsen. Mit 70,32 Metern gewann er das Meeting in Rabat. Der Schwede Daniel Stahl (69,21) kam zwar nahe an Ceh heran, letztlich reichte ihm aber auch seine Saison-Bestweite nicht für Platz 1. Der Litauer Andrius Gudzius (66,04) komplettierte das Podest.