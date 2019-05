27:44,36 Minuten: Der Schweizer Langstreckenläufer Julien Wanders zeigte am Diamond-League-Meeting in Stockholm über 10'000 m eine starke Leistung.

In einem sehr schnellen Rennen kam der Genfer als Sechster ins Ziel und stellte gar einen neuen Schweizer Rekord auf. Wanders unterbot die bisherige Bestmarke von Christian Belz aus dem Jahr 2005 um rund 9 Sekunden.

WM-Limite knapp verpasst

Dennoch verlief der Abend aus Sicht von Wanders nicht optimal. Denn im Ziel fehlten dem 23-Jährigen rund 4 Sekunden, um die WM-Limite von 27:40,00 zu schaffen.

Der Sieg über 10'000 m ging in der Jahresweltbestzeit von 26:50,16 Minuten an Rhonex Kipruto. Der Kenianer stellte damit auch einen neuen Meeting-Rekord auf.

Die weiteren Highlights

200 m Frauen

Der prominent besetzte Sprint über 200 m wurde zur Beute von Dina Asher-Smith, die ihre gute Form in Stockholm bestätigte. Die Britin stellte mit 22,18 Sekunden gar eine neue Jahresweltbestzeit auf. Die dreifache Europameisterin von Berlin 2018 verwies die aktuelle Olympiasiegerin Elaine Thompson (22,66) aus Jamaika und die niederländische Weltmeisterin Dafne Schippers (22,78) auf die Plätze 2 und 3.

800 m Frauen

Das erste 800-m-Rennen der Diamond League nach Einführung der neuen Testosteron-Regel des Weltverbandes IAAF gewann die US-Amerikanerin Ajee Wilson (2:00,87). Die zweimalige Olympiasiegerin Caster Semenya, die vor dem Schweizer Bundesgericht gegen die Regel Einspruch eingelegt hat, war nicht am Start. Die Südafrikanerin will am 11. Juni bei einem Meeting in Paris über die ungewohnte 2000-m-Distanz laufen, für diese Strecke muss sie ihren Testosteronwert nicht künstlich senken.

400 m Hürden Männer

Karsten Warholm liess sich auch von den suboptimalen Bedingungen (zeitweise leichter Regen und ca. 10 Grad kühl) nicht stoppen und lief mit einer Zeit von 47,85 Sekunden ungefährdet zum Sieg. Am ehesten mit dem Norweger mithalten konnte der US-Amerikaner TJ Holmes (49,25). Der Ire Thomas Barr (50,28) erreichte das Ziel als Dritter.

Stabhochsprung Männer

Wie bereits beim 1. Diamond-League-Meeting in dieser Saison in Doha setzte sich im Stabhochsprung Sam Kendricks durch. Die 5,72 Meter des 26-jährigen US-Amerikaners blieben von der Konkurrenz unerreicht. Zweiter wurde der Pole Piotr Lisek (5,60 m), Dritter Seito Yamamoto aus Japan (5,48 m).

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.05.2019, 20:00 Uhr