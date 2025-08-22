Inhalt

Diamond League live bei SRF - Sprint-Dreikampf der Extraklasse und eine Premiere in Brüssel Beim Diamond-League-Meeting in Brüssel versprechen der 100-m-Sprint und die 5000 m der Frauen Hochspannung.

Legende: Die Frau, die es über 100 m zu schlagen gilt Melissa Jefferson-Wooden. imago images/NurPhoto Schweizerinnen und Schweizer sucht man auf den Startlisten in Brüssel vergebens, da am Wochenende die Schweizer Meisterschaften stattfinden. Dennoch lohnt sich ein Blick nach Belgien, diese 4 Events versprechen Spektakel: 100 m Frauen: Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Melissa Jefferson-Wooden (USA) wird von Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) und Sha'Carri Richardson (USA) herausgefordert. Das Trio trifft erstmals an einem 100-m-Rennen aufeinander. Der Meeting-Rekord von 10,72 dürfte wackeln.

Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Melissa Jefferson-Wooden (USA) wird von Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) und Sha'Carri Richardson (USA) herausgefordert. Das Trio trifft erstmals an einem 100-m-Rennen aufeinander. Der Meeting-Rekord von 10,72 dürfte wackeln. 5000 m Frauen: Agnes Jebet Ngetich (KEN) schickt sich an, den Weltrekord von Landsfrau Beatrice Chebet (13:58,06 Minuten) vom Juli dieses Jahres zu brechen. Steeple-Meile: Üblicherweise gehen Steeple-Wettkämpfe über 3000 m. In Brüssel wird nun erstmals die Steeple-Meile (ca. 1,6 km) gelaufen. Als Siegesanwärterin gilt Winfred Yavi (BAH).

Üblicherweise gehen Steeple-Wettkämpfe über 3000 m. In Brüssel wird nun erstmals die Steeple-Meile (ca. 1,6 km) gelaufen. Als Siegesanwärterin gilt Winfred Yavi (BAH). Diskus Männer: Weltrekordhalter Mykolas Alekna (LAT) trifft auf die Weltmeister Daniel Stahl (SWE) und Kristjan Ceh (SLO) sowie Olympiasieger Roje Stona (JAM) – mehr Weltklasse geht kaum. Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting in Brüssel am Freitag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

