Olympiasieger vs. Weltmeister: Jacobs und Kerley in Florenz dabei

Legende: Neuauflage des Olympia-Duells In der Diamond League in Florenz treffen Fred Kerley (links) und Lamont Marcell Jacobs (rechts) wieder aufeinander. Keystone / EPA / HOW HWEE YOUNG

Lamont Marcell Jacobs gegen Fred Kerley: Noch vor der WM in Budapest (19. bis 27. August) kommt es zum spektakulären Sprint-Showdown der beiden schnellsten Männer der Welt über 100 Meter. Jacobs und Kerley werden beim Diamond-League-Meeting in Florenz am 2. Juni gegeneinander antreten, wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben.

Disput auf den Sozialen Medien

Seit einigen Wochen hatte der Amerikaner Kerley Jacobs immer wieder zu einem Duell aufgefordert und dem Italiener vorgeworfen, sich nicht zu trauen. «Wenn es passiert, werde ich da sein. Wird er auftauchen? Ich weiss es nicht», so der 28-Jährige zuletzt.

Der überraschende Olympiasieger von 2021 liess das nicht auf sich sitzen und konterte auf Instagram: «Wann immer du willst und wo immer du willst, aber erinnere dich daran, dass es so endete, als es noch wichtiger war.» Dazu postete er ein Foto vom Zieleinlauf des 100-m-Finales in Tokio.