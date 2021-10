4 Mal Gold an den Paralympics, 3 Marathonsiege: Marcel Hug gewann in diesem Jahr so ziemlich alles, was man gewinnen kann. Der Ostschweizer Rollstuhl-Sportler befindet sich auf dem Höhepunkt seiner einzigartigen Karriere.

Ein Puzzleteil in der jüngsten Erfolgsgeschichte Hugs liegt in Hinwil, genauer in den Werken des Sauber-Rennstalls. Zusammen mit den Ingenieuren entwickelte der 35-Jährige während 4 Jahren seinen Hightech-Rennrollstuhl. Nach seinen Inputs wurde auf der Rennstrecke und im Windkanal getüftelt.

Es ist für mich sehr wichtig, das zu teilen und danke zu sagen.

Die Zusammenarbeit hat sich mehr als ausgezahlt. So ist es auch klar, dass Hug dem Sauber-Werk nach seinen Erfolgen einen Besuch abstattete. «Es ist für mich sehr wichtig, hierher zu kommen, um das ein Stück weit zu teilen und danke zu sagen für alles, was sie gemacht haben.» Als Einzelsportler habe er die Arbeit im Team sehr genossen.

Stolz und Freude bei Sauber

Bei Sauber ist man stolz auf den Beitrag, den man zu Hugs Goldleistungen geleistet hat. «Man sieht dann, dass alles so funktioniert, wie wir es geplant haben. Die Belohnung in Form von Goldmedaillen ist natürlich eine riesige Genugtuung», erklärt Chefingenieur Fabian Gafner.

Auch bei Christoph Hansen, COO von Sauber Engineering, ist die Freude gross. «Es geht bei uns viel um Leichtbau, um Hightech-Materialien, modernste Fertigungstechnologien. Das Ganze konnten wir in diesem Produkt zusammenbringen. Das hat sehr viel Spass gemacht.»

Weitere Zusammenarbeit geplant

Hug will das gemeinsame Projekt logischerweise auch in Zukunft fortsetzen. Verbesserungen am Rennrollstuhl haben aber erstmal noch Zeit. «Jetzt wollen wir den Erfolg mal geniessen und alles ein bisschen sacken lassen.»