Legende:

Unschuldig in der Disco

Radfahrer Jan Ullrich wurde einst mit Amphetaminen erwischt. Er meinte: «Irgendwer hat mir in der Disco zwei Pillen angedreht. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich habe sie halt in meiner Dummheit geschluckt!» Später gab er den Konsum zu.

imago images