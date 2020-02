Neben dem Stadion Letzigrund und dem Hauptbahnhof wird neu erstmals der Sechseläutenplatz einbezogen. Auf diesem findet der Meeting-Auftakt am Mittwoch, 9. September, statt. Geplant sind fünf Final-Wettkämpfe: 3000 m flach (Männer und Frauen), Hochsprung (Frauen), Weitsprung (Männer) und Kugelstossen (Männer). Für die Lauf-Wettkämpfe wird eine Kunststoffbahn auf dem Platz ausgelegt.

Am Donnerstagabend messen sich die Stabhochspringer im Zürcher Hauptbahnhof. Die restlichen Disziplinen gehen am Freitag, 11. September, im Stadion Letzigrund über die Bühne.

Zürich entlastet Brüssel

Es ist das erste Mal, dass Weltklasse Zürich sämtliche 24 Finals der Diamond League austrägt. Der Grund ist die Renovation des Stadions in Brüssel. Der Anlass in Zürich wird deshalb auf drei Tage ausgedehnt. Die Diamond League 2020 umfasst 14 Meetings plus den Final in Zürich.