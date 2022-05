Früh in der Saison haben Simon Ehammer und Annik Kälin ihre Rekordjagd schon eröffnet. Nun wollen beide in Götzis nachlegen.

Legende: Simon Ehammer Der formstarke Zehnkämpfer will am Wochenende auch auf grosser Bühne bestehen. imago images/Olaf Rellisch

Unweit der Schweizer Grenze präsentiert am Wochenende das Meeting im Vorarlberg erneut Felder auf Weltklasse-Niveau. Zur Elite des Zehnkampfs zählt inzwischen auch Simon Ehammer. Der 22-jährige Appenzeller gewann im März an den Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad Silber. Sogar erst 3 Wochen ist es her, als der Allrounder im Zehnkampf (8354 Punkte) sowie Weitsprung (8,30 m) Landesrekorde aufstellte.

In Götzis will Ehammer diese Exploits auf der grossen Bühne bestätigen. Dabei misst er sich mit dem kanadischen Olympiasieger Damian Warner, seinem einzigen Bezwinger beim Medaillengewinn vor gut 2 Monaten in Serbien.

20:06 Video Ehammer am 15. Mai zu Gast im «Sportpanorama» Aus Sportpanorama vom 15.05.2022. abspielen. Laufzeit 20 Minuten 6 Sekunden.

Kälin mit der WM vor Augen

Noch vor Ehammer hatte Annik Kälin am 1. Mai im Siebenkampf den hiesigen Bestwert verbessert. Die 22-jährige Bündnerin erzielte 6398 Punkte.

Die EM-Limite für August in München (6250) erfüllte sie deutlich, von den Weltmeisterschaften in Eugene trennen sie noch 22 Zähler (6420). Mit einem zweiten starken Resultat wäre Kälin wohl auch via World Ranking für die WM qualifiziert.