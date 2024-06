World Athletics will eine «neue globale Meisterschaft» austragen und schüttet seinen Athleten dabei mit zehn Millionen US-Dollar ein Rekord-Preisgeld aus.

Leichtathletik-Weltverband kündigt neue Meisterschaft an

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die «World Athletics Ultimate Championship» sollen erstmals vom 11. bis 13. September 2026 in Budapest ausgetragen werden und zum «ultimativen Saisonfinale» werden, das «Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt in seinen Bann» zieht.

Es werde ein «neues, spannendes und rasantes Leichtathletikformat», wie es in einer Mitteilung am Montag hiess, um den «ultimativen Champion zu krönen». Die Gewinner des neuen Events werden jeweils eine Prämie in Höhe von 150'000 US-Dollar erhalten, alle Teilnehmer werden finanziell entlohnt.

«Neuer Standard»

«Da nur die Besten der Besten zu sehen sein werden und es direkt zu den Halbfinals und Finals kommt, werden wir einen unmittelbaren Leistungsdruck für die Athleten schaffen, die den Titel des ultimativen Champions anstreben», sagte Präsident Sebastian Coe: «Die World Athletics Ultimate Championship wird den Fans viel Action und Spannung bieten und einen neuen Standard für Leichtathletikveranstaltungen setzen.»