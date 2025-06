Footballer Tyreek Hill hatte Sprint-Star Noah Lyles herausgefordert. Ein geplantes Rennen in New York ist geplatzt.

Legende: Will doch nicht Noah Lyles. Imago/Icon Sportswire (Archiv)

100-m-Olympiasieger Noah Lyles bestreitet nun doch kein Show-Rennen gegen NFL-Wide Receiver Tyreek Hill. Lyles sagte das Rennen «aus persönlichen Gründen» ab und fügte an, es hätten sich zu wenige Sponsoren gefunden.

Seinen Worten zufolge hätte das Rennen über 50 Yards am kommenden Wochenende am New Yorker Times Square stattfinden sollen. «Die Pläne waren weit fortgeschritten», sagte Lyles in Cannes.

Legende: Schnell, aber schneller als Lyles? Miami-Dolphins-Star Tyreek Hill im Training. Imago/Imagn Images

Hill, der als schnellster Footballer der NFL gilt, hatte Lyles zu dem Rennen aufgefordert und behauptet, er könne ihn über diese Distanz schlagen. Als Lyles im Februar sein viertes Indoor-Rennen über 60 m in Folge gewann, hielt er einen Zettel hoch mit der Aufschrift: «Tyreek könnte das nie.»

Hill schlug jüngst nach einem Sieg in einem 100-m-Rennen zurück. Er hielt nach seinen 10,15 Sekunden (die deutlich schlechter sind als Lyles’ Bestleistung von 9,79) ein Schild hoch mit der Aufschrift: «Noah könnte das nie». Nach der Absage des Showdowns in New York postete er ein Meme, in dem er Lyles indirekt Feigheit vorwarf.