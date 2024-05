Legende: Hat sich für Rom qualifiziert Pascale Stöcklin überzeugte in Basel (Archiv). Marc Schumacher/freshfocus

Beim Frühlingsmeeting in Basel hat die Stabhochspringerin Pascale Stöcklin überzeugt. Die Lokalmatadorin egalisierte mit 4,50 m ihre persönliche Bestleistung und erfüllte auf den Zentimeter genau die Limite für die EM von Mitte Juni in Rom. Die letztjährige WM-Fünfte Angelica Moser bestritt den Wettkampf aus dem Training heraus und übersprang 4,40 m.

Kambundji schneller als an Auffahrt

In ihrem zweiten 100-m-Rennen innerhalb von 3 Tagen stellte Mujinga Kambundji eine neuerliche Schweizer Bestzeit auf. In 11,23 Sekunden unterbot die nationale Rekordhalterin ihre Zeit, die sie am Donnerstag in Langenthal gelaufen war, um 2 Hundertstel. Im 200-m-Rennen verbesserte die Europameisterin im Gegenwind ihre nationale Saisonbestzeit auf 22,87 Sekunden.

00:28 Video Archiv: Kambundji absolviert die 200 m in Suzhou in 23,21 Sekunden Aus Sport-Clip vom 27.04.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Seinen Saisoneinstand gab im Stadion Schützenmatte der Hürdensprinter Jason Joseph. Der Schweizer Rekordhalter zeigte sich mit seiner Zeit von 13,35 Sekunden nicht ganz zufrieden. Bereits am kommenden Samstag hat er beim Pfingstmeeting in Zofingen die Chance, diesen Wert zu unterbieten.