Wenige Tage nach dem Final-Meeting der Diamond League im Zürcher Letzigrund gastierte der Leichtathletik-Tross in Bellinzona. An der «Gala dei Castelli» gab es zwar keine Diamond-League-Punkte zu gewinnen, dennoch waren im Tessin viele Weltgrössen – darunter auch diverse aus der Schweiz – zugegen und zeigten Top-Leistungen. Wir haben die Highlights für Sie zusammengefasst:

100m und 200 m Frauen: 2 Podestplätze und ein Sieg

Die Jamaikanerin Shelly-Ann Fraser-Pryce gewann in 10,78 s und stellte einen neuen Meeting-Rekord auf. Starke Leistungen zeigten auch die beiden Schweizer Sprint-Asse Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte. Kambundji, die sich in Tokio und Zürich hinter ihrer Landsfrau noch mit Platz 2 hatte begnügen müssen, blieb unter 11 Sekunden und holte sich den 2. Platz in 10,99 s. Mit 11,11 s reicht es auch Lokalmatadorin Del Ponte auf das Podest.

Kambundji wollte es wenig später auch über 200 m wissen: In 22,36 s gewann sie das Rennen souverän, verpasste aber ihren eigenen Schweizer Rekord um genau eine Zehntelsekunde. Mit dem Sieg schloss die 29-jährige Bernerin eine konstante Saison mit einem weiteren Erfolgserlebnis ab.

Schliessen 00:26 Video Kambundji und Del Ponte auf Podest bei Sieg von Fraser-Pryce Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen 01:58 Video Del Ponte: «Ich habe es genossen» Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen 00:39 Video Kambundji gewinnt über 200 m souverän Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen 02:10 Video Kambundji: «Es waren 2 sehr schöne Rennen» Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

100m Männer: De Grasse gewinnt nach Fehlstart

In der Königsdisziplin der Männer gab es gleich 2 Mal einen Fehlstart. Einer davon ging auf das Konto des Kanadiers André De Grasse. Obschon der Olympia-3. beim Start Nerven zeigte, holte er sich wenig später den Sieg in 10,06 s. Das Podest vervollständigten 2 Amerikaner: Fred Kerley (10,11 s) und der 39-jährige Routinier Justin Gatlin in 10,13 s. Der Schweizer William Reais (10,46 s) blieb ohne Chancen.

00:31 Video André De Grasse gewinnt über 100 m in 10,06 s Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

110m Hürden Männer: Joseph gewinnt nach Aufholjagd

In einem jungen Starterfeld zeigte Favorit Jason Joseph die zweitschlechteste Reaktionszeit. Ein nachvollziehbarer Umstand, nachdem dem Schweizer in Zürich ein Fehlstart noch den Startplatz gekostet hatte. Auch in Bellinzona gelang Joseph kein optimaler Lauf, trotzdem gewann der 22-Jährige in 13,34 s. Zwar verpasste er damit seine Bestleistung vom August in La Chaux-de-Fonds klar, konnte die Saison dank dem Sieg aber versöhnlich beenden.

Schliessen 00:40 Video Joseph siegt nach verhaltenem Start über 110 m Hürden Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen 01:58 Video Joseph: «Es ist schön, die Saison mit einem Sieg zu beenden» Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

400m Hürden Frauen: Sprunger mit starkem Schlussspurt auf Rang 2

Nach der letzten Hürde im letzten Rennen ihrer Karriere zündete Lea Sprunger noch einmal den Turbo. Dies bugsierte die abtretende Hürdenläuferin von Rang 4 noch auf den 2. Platz. Mit einem starken Auftritt in 54,53 s stellte die Westschweizerin zum Abschluss ihre sechstschnellste Zeit überhaupt auf. Der Sieg ging an die Niederländerin Femke Bol, die mit 54,01 s das Rennen mit Meeting-Rekord für sich entschied.

Schliessen 01:16 Video Sprunger mit starker Leistung zum Abschluss Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen 02:40 Video Sprunger: «Ich bin froh, dass es so zu Ende geht» Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen

