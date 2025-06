Ditaji Kambundji belegt in Philadelphia bei ihrer Premiere in der neuen Wettkampf-Serie Grand Slam Track über 100 m Hürden Platz 6.

Legende: Etwas langsamer als noch in Rabat Ditaji Kambundji (r.). Imago/ZUMA Press Wire

Ditaji Kambundji lief in 12,79 Sekunden ins Ziel, womit sie acht Hundertstel langsamer war als bei ihrem Freiluft-Debüt eine Woche zuvor in Rabat in Marokko im Rahmen der Diamond League. Der Schweizer Rekord der Bernerin liegt bei 12,40. Das Rennen in Philadelphia gewann die Jamaikanerin Ackera Nugent in 12,44.

Jeffersons Weltjahresbestleistung über 100 m

Kambundji startete in Philadelphia auch über 100 m. Im Wettkampf mit zwei Serien belegte sie in 11,41 in der kombinierten Rangliste Rang 11. Der Amerikanerin Melissa Jefferson, bei den Olympischen Spielen in Paris Gewinnerin der Bronzemedaille, gelang über 100 m mit 10,73 eine Weltjahresbestleistung.