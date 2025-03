In den letzten 10 Jahren feierte die Schweiz regelmässig Erfolge an der Leichtathletik-Hallen-EM. Geht es auch heuer so weiter?

Den Anfang machte Selina Rutz-Büchel vor 10 Jahren: An der Hallen-EM in Prag gewann die Ostschweizerin über 800 m die Goldmedaille und beendete damit eine längere Durststrecke. Seither hatte Swiss Athletics regelmässig etwas zu jubeln an den kontinentalen Titelkämpfen unter Dach:

Belgrad 2017: Rutz-Büchel kann ihren EM-Titel über 800 m verteidigen, während Mujinga Kambundi über 60 m zu Bronze sprintet.

Rutz-Büchel kann ihren EM-Titel über 800 m verteidigen, während Mujinga Kambundi über 60 m zu Bronze sprintet. Glasgow 2019: Léa Sprunger holt Gold über 400 m.

Léa Sprunger holt Gold über 400 m. Torun 2021: Während Ajla Del Ponte über 60 m triumphiert, ist Angelica Moser im Stabhochsprung nicht zu schlagen. Doppelgold für die Schweiz in Polen.

Während Ajla Del Ponte über 60 m triumphiert, ist Angelica Moser im Stabhochsprung nicht zu schlagen. Doppelgold für die Schweiz in Polen. Istanbul 2023: Mujinga Kambundji tut es 2 Jahre später Del Ponte gleich und siegt über 60 m. Gold gibt es auch für Jason Joseph über 60 m Hürden. In der gleichen Disziplin holt bei den Frauen Ditaji Kambundji Bronze.

Einen möglichen Ursprung der Erfolge sieht Philipp Bandi, Chef Leistungssport bei Swiss Athletics, in einer damaligen Strategieänderung des Verbandes. So wurden die Selektionskriterien gelockert, damit möglichst viele Schweizer Athleten an den Titelkämpfen teilnehmen und so schon im jungen Alter wertvolle Erfahrungen sammeln konnten.

Zudem hätten die erfolgreichen Athletinnen und Athleten einen Boost beim Nachwuchs ausgelöst, so Bandi: «Sie wurden zu Vorbildern der neuen Generation.» Zudem habe sich das Leistungssport-Denken dank neuer Ausbildungsmöglichkeiten komplett verändert. Auch werde mehr in die Nachwuchsförderung und die Ausbildung des Coaching-Staffs investiert.

Das Ziel ist, noch besser zu werden. Aber man kann auch schnell fallen.

Nun geht es darum, das hohe Level zu halten und die Erfolge mit weiteren EM-Medaillen zu bestätigen, was keineswegs ein Selbstläufer sei. «Es braucht stetige Weiterentwicklung und Optimierung. Es ist eine Herausforderung. Das Ziel ist, noch besser zu werden. Aber man kann auch schnell fallen», so Bandi.

An der EM in Apeldoorn (NED), die am Donnerstag losgeht und bis Sonntag dauert, werden 21 Schweizer Athletinnen und Athleten versuchen, die Gold-Serie aufrecht zu erhalten. Ob das Unterfangen gelingt, können Sie jeweils bei SRF mitverfolgen. Sämtliche Sessions werden live gezeigt.