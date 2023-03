Hallen-EM in Istanbul

Stabhochspringerin Angelica Moser erreicht an der Hallen-EM in Istanbul «nur» Platz 6 und kann ihren Titel nicht verteidigen.

Über 800 m überzeugen Audrey Werro und Lore Hoffmann und schaffen es in den Final vom Sonntag.

Sprinter Pascal Mancini bleibt derweil im Halbfinal über 60 m hängen.

Vor 2 Jahren holte sie in Torun (POL) mit 4,75 m noch Gold, heuer blieb Angelica Moser im Finaldurchgang bereits bei 4,60 m hängen. Damit endete die Hallen-EM in Istanbul für die 25-Jährige mit einer leisen Enttäuschung. Bereits zum Auftakt bei 4,25 m riss Moser zweimal und wäre beinahe verfrüht ausgeschieden. Ihre am Ende übersprungenen 4,45 m reichten zu Platz 6.

Der Sieg ging an die Finnin Wilma Murto, die sich in einem engen Duell und mit einer Höhe von 4,85 m gegen die Slowenin Tina Sutej (4,75) durchsetzte. Mit demselben Resultat hatte sich Murto vor einem Jahr in München den Outdoor-EM-Titel gesichert.

01:00 Video Moser: «Ich hatte Mühe, die Stäbe zu bewegen» Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Über die 800 m stehen gleich 2 Schweizerinnen im Final vom Sonntag (ab 18:35 Uhr live bei SRF). Audrey Werro in 2:01,19 und Lore Hoffmann (2:03,19) schafften jeweils als Zweite in ihren Halbfinal-Heats den Cut. Vor allem die Walliserin Hoffmann zeigte Kämpferqualitäten und überholte auf der Zielgeraden noch 3 Gegnerinnen. Werro aus Freiburg lief beinahe über die gesamte Distanz direkt hinter der Halbfinal-Schnellsten Keely Hodgkinson aus Grossbritannien.

Schliessen 02:20 Video Der Halbfinal-Heat von Werro Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden. 02:29 Video Der Halbfinal-Heat von Hoffmann Aus Sport-Clip vom 04.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.

Pascal Mancini scheiterte über die 60 m im Halbfinal. Mit seinen 6,64 Sekunden reichte es im 3. und letzten Heat zwar auf Platz 3, für einen Lucky-Loser-Platz fehlten in der Endabrechnung 5 Hundertstel.