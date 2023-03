Die Titelverteidigerin im Stabhochsprung und der Hochspringer überstehen an der Hallen-EM in Istanbul die Qualifikation.

Angelica Moser, die wegen Schmerzen im linken Fuss einen Trainingsrückstand aufweist, meisterte 4,55 m im 3. Versuch und zog damit als 6. in den Final der Top 8 ein. Die Zürcherin tritt bei den Titelkämpfen in der Türkei als Titelverteidigerin an.

Gasch beweist Nervenstärke

Ebenfalls den Sprung in die Top 8 schaffte Hochspringer Loïc Gasch. Der Romand übersprang 2,19 m im 3. Versuch. Weil nur 8 Athleten diese Höhe schafften, stand das Finalfeld frühzeitig fest. Die eigentliche Qualifikationshöhe hätte 2,26 m betragen.

Schliessen 00:20 Video Gaschs Quali-Sprung über 2,19 Meter Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden. 00:45 Video Gasch: «Die Höhe ist da» (frz.) Aus Sport-Clip vom 03.03.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Petrucciani und Spitz früh out

Eine Enttäuschung setzte es für Ricky Petrucciani über 400 m ab. Der Tessiner, im letzten August EM-2. im Freien, schied als 3. seines Vorlaufs aus. Das gleiche Schicksal ereilte den Zürcher Lionel Spitz.

Die Indoor-EM bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Bei SRF gibt es die Hallen-EM aus Istanbul wie folgt live und kommentiert zu sehen: Samstag: Ab 07:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 07:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Samstag: Ab 16:35 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 16:35 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Sonntag: Ab 08:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App

Ab 08:00 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF zwei & Sport App Sonntag: Ab 17:05 Uhr – srf.ch/sport bzw. SRF info & Sport App