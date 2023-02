Jason Joseph verbessert an den Hallen-Schweizermeisterschaften in St. Gallen seinen eigenen Schweizer Rekord gleich 2 Mal. Der 24-Jährige wurde zunächst im Vorlauf in 7,45 Sekunden gestoppt, im Final folgte eine Verbesserung auf 7,44. Der 24-jährige Basler senkte die bisherige Bestmarke damit um 4 Hundertstel.

Mit der Schweizer Bestmarke über 110 m Hürden hält der Basler 2 nationale Rekorde. Joseph lief damals im August 2021 die Kurzstrecke in 13,12 s.

Europas Nummer 1

In Europa ist er mit seiner Leistung die Nummer 1 der Saisonbestenliste. Der Basler will diese Ausgangslage nutzen, um nun auch bei der Elite die erste Medaille an einem Grossanlass zu gewinnen. In Istanbul steht in zwei Wochen die Hallen-EM im Programm. Über 110 m Hürden wurde Joseph 2017 U20- und 2019 U23-Europameister.

Bol mit Weltrekord über 400 m Box aufklappen Box zuklappen Die Niederländerin Femke Bol hat am Sonntag beim Hallen-Meeting in Apeldoorn einen Weltrekord über 400 m aufgestellt. In 49,26 Sekunden unterbot die 22-Jährige die Bestmarke der Tschechin Jarmila Kratochvilova aus dem Jahr 1982.

Kambundji überzeugt

Auch Ditaji Kambundji brillierte mit einem Rekordlauf. Die EM-Dritte von München 2022 drückte die Schweizer Bestmarke auf 7,81 Sekunden. Die junge Bernerin verbesserte sich um 5 Hundertstel. Im Europa-Ranking 2023 ergibt dies Platz 2.