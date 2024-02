Jason Joseph gelang an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen die herausragende Leistung der Titelkämpfe. Am Sonntag egalisierte der Basler über 60 m Hürden in 7,43 Sekunden die europäische Saisonbestzeit. Der Hallen-Europameister kam bis auf zwei Hundertstel an den von ihm gehaltenen Schweizer Hallenrekord heran.

Auf der Hürdenstrecke brillierte auch der Mehrkämpfer Simon Ehammer als Zweiter. 7,55 Sekunden sind für den Appenzeller eine Top-Zeit. Er erfüllte bei den Spezialisten ebenso die Limite für die Hallen-WM in Glasgow wie Mathieu Jaquet (7,62 in den Halbfinals). In Glasgow wird Ehammer jedoch im Siebenkampf antreten.

Legende: Hürden-Spezialist gegen Mehrkämpfer Jason Joseph setzte sich über 60 m Hürden gegen Simon Ehammer durch. Keystone/Ulf Schiller

WM-Limite für Kälin

Annik Kälin krönte ihr erfolgreiches Wochenende am Sonntag mit dem Erfüllen der WM-Limite über 60 m Hürden. Die Mehrkämpferin stellte in 7,99 Sekunden einen persönlichen Bestwert auf und unterbot den geforderten Wert um 3 Hundertstel.

Am Samstag hatte Kälin schon mit einem Schweizer Hallenrekord im Weitsprung (6,76 m) und einer persönlichen Bestzeit über 60 m (7,38) überzeugt.

Erster Meistertitel für Lobalu

Über seinen ersten Schweizer Meistertitel freuen durfte sich Dominic Lobalu. Der Langstreckenläufer des LC Brühl St. Gallen war erstmals an einer Schweizer Meisterschaft titel- und medaillenberechtigt und gewann den 3000-m-Lauf souverän in 7:50,24 Minuten. Der im Südsudan geborene Lobalu startet seit September 2023 unter Schweizer Flagge.