Mujinga Kambundji glänzt am ersten Tag der Indoor-SM in St. Gallen über 60 m mit einer Zeit von 7,03 Sekunden.

Legende: Wehrte den Angriff der nachfolgenden Generation ab Mujinga Kambundji. Keystone/Til Bürgy

Mujinga Kambundji bleibt die unangefochtene Schweizer Sprint-Königin. Zum neunten Mal raste die 32-jährige Bernerin in St. Gallen zum nationalen Titel über 60 m. In 7,03 Sekunden stellte sie nicht nur eine europäische Saisonbestzeit auf, sondern blieb lediglich eine Hundertstelsekunde über der Weltjahresbestzeit der Amerikanerin Jacious Sears (7,02).

Im Sog Kambundjis erfüllte die zweitplatzierte Emma van Camp (Lausanne-Sports) in der Schweizer U23-Rekordzeit von 7,18 die Limite für die Hallen-EM in Apeldoorn. Dritte wurde Géraldine Frey (7,20). Bei den Männern setzte sich William Reais in einem hochstehenden Duell mit Ricky Petrucciani in 6,62 Sekunden durch. Dem Bündner fehlten lediglich vier Hundertstel zum Schweizer Rekord von Pascal Mancini.

Ehammer und Kälin top

Simon Ehammer liess sich im Weitsprung mit 8,10 m zum 5. Mal zum Schweizer Meister küren. Gleiches gelang Annik Kälin mit 6,68 m. Die Mehrkampf-Spezialisten treten am Sonntag auch auf der Bahn an. Ehammer fordert über die 60 m Hürden Jason Joseph, Kälin Ditaji Kambundji.