Audrey Werro wird an der Hallen-WM in Nanjing im 800-m-Final Vierte.

Bronze verpasst die 20-Jährige trotz Schweizer Rekord um eine Hundertstelsekunde.

Simon Ehammer kann im Weitsprung-Final nicht an die erfolgreiche Hallen-EM anknüpfen.

Um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde hat Audrey Werro Bronze an der Hallen-EM im chinesischen Nanjing verpasst. Bei der 20-jährigen Freiburgerin schwanden in der finalen Phase des 800-m-Rennens die Kräfte. So wurde sie im letzten Moment von der Portugiesin Patricia Silva übersprintet. Damit jubelte Silva über Bronze, während Werro trotz Landesrekord von 1:59,81 Minuten der 4. Rang blieb. In der Halle war noch keine Schweizerin schneller gelaufen.

Gold sicherte sich in der Jahresweltbestleistung von 1:58,40 Minuten Prudence Sekgodiso aus Südafrika. Silber ging an Nigist Getachew aus Äthiopien.

Ehammer verpasst die 8-Meter-Marke

Für Simon Ehammer endete die Hallen-WM mit einem Dämpfer: Der Appenzeller kam im Weitsprung-Final nicht über Rang 9 hinaus. Neben zwei ungültigen Versuchen und einer Bestweite von 7,99 m verpasste er den Final der besten Acht, der ihm zwei weitere Sprünge ermöglicht hätte.

Bei seinem weitesten Versuch blieb der Schweizer 21 Zentimeter unter der Weite, die er unlängst an der Hallen-EM in Apeldoorn im Siebenkampf aufgestellt hatte. Seinen – im Mai 2022 im Freien aufgestellten – Schweizer Rekord verpasste er gar um satte 46 Zentimeter.

WM-Gold sicherte sich der Italiener Mattia Furlani mit einer Weite von 8,30 m. Dahinter ging in einer Zentimeter-Entscheidung Silber an Wayne Pinnock aus Jamaika (8,29 cm) und Bronze an den Australier Liam Adcock (8,28 m).