Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Andrin Huber ist der erste Schweizer Zehnkampf-Europameister in der U23-Kategorie. Mit 8188 Punkten verbesserte der 21-jährige St. Galler seinen bisherigen Bestwert deutlich und steigt zum viertbesten helvetischen Zehnkämpfer aller Zeiten auf – hinter Simon Ehammer (8575), Stephan Niklaus (8432) und Beat Gähwiler (8244).

In den zweiten Wettkampftag am Freitag startete Huber von Position 4 aus. Gleich zu Beginn stellte er zwei persönliche Bestleistungen auf: Im Stabhochsprung übersprang er die 4,80 Meter und setzte sich knapp an die Spitze, wo er sich dank einer weiteren Parforce-Leistung im Speerwurf hielt.

Für die abschliessenden 1500 Meter benötigte der Leader 4:23,09 Minuten, was für Platz 2 reichte. In der Endabrechnung verteidigte er die Spitze