Er ist U20- und U23-Europameister, er ist auf allen Stufen Schweizerrekord gelaufen und er ist Nachwuchssportler 2018 – es ist ein eindrückliches Palmarès, das Hürdenläufer Jason Joseph vorweisen kann. Und 2020 hätte sein Jahr werden sollen.

Doch nach den Absagen der EM und den Olympischen Spielen sind die grossen Highlights der Saison dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Für Joseph eine schwierige Situation: «Jetzt muss alles neu geplant werden.»

Legende: Setzt sich grosse Ziele Jason Joseph. Keystone/Archiv

Trotzdem blickt der 21-Jährige voller Tatendrang in die Zukunft. Seinen Schweizer Rekord (13,39 s) will er deutlich unterbieten. «Ich bin überzeugt, dass ich eine Zeit von 13,20 in den Beinen habe», gibt sich der Basler selbstbewusst.

Überhaupt ist Selbstbewusstsein eine auffällige Eigenschaft von Joseph. «Das ist erst durch den Sport gekommen. Je besser ich wurde, desto selbstbewusster war ich», erklärt der Basler: «Ist man zu scheu, geht man im Profi-Sport unter.»

In den Videos oben erfahren Sie zudem, wie Joseph die WM 2019 erlebte, welches sein grosses Vorbild ist und wie seine Schuh-Sammlung aussieht.