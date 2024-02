Kelvin Kiptum ist bei einem Autounfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.

Legende: Kelvin Kiptum. Imago Images/Xinhua

Der kenianische Marathon-Weltrekordhalter Kelvin Kiptum ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der 24-Jährige starb bei einem Autounfall in seinem Heimatland. Kiptum habe am Steuer des Wagens gesessen, der gegen 23 Uhr Ortszeit in Kaptaget im südwestlichen Hochland Kenias von der Strasse abkam.

Nach ersten Ermittlungen hatte Kiptum die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum, ehe der Wagen 60 Meter weiter in einem Graben landete, zitierte die Zeitung Daily Nation den zuständigen Polizeivertreter Peter Mulinge .

Trainer kam auch ums Leben

Im Fahrzeug sassen ausserdem Kiptums Trainer Garvais Hakizimana sowie eine Begleiterin. Hakizimana kam beim Unfall ebenfalls ums Leben, die Frau wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Kiptum hatte im Oktober den Chicago-Marathon in der Weltrekord-Zeit von 2:00:35 Stunden gewonnen. Dabei hatte er die vorige Bestmarke von Eliud Kipchoge um 34 Sekunden verbessert und war als erster Mensch einen offiziellen Marathon unter 2:01:00 Stunden gelaufen.