Der Schweizer Marathonläufer Adrian Lehmann ist an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben.

Legende: Wurde nur 34 Jahre alt Adrian Lehmann Swiss Athletics / Luca Blum

Der Schweizer Leichtathletikverband Swiss Athletics ist am Sonntag von Angehörigen darüber informiert worden, dass der Schweizer Marathonläufer Adrian Lehmann an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben ist. «Wir sind unendlich traurig und bestürzt über diese Nachricht. Wir sprechen der Familie und allen Freunden von Ädu unser tiefstes Beileid aus und wünschen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit», liess sich Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics, zitieren.

Lehmann hatte am Donnerstag in der Vorbereitung auf den Zürich Marathon einen Herzinfarkt erlitten. Die Folgen davon hätten sich als schwerwiegender herausgestellt als zunächst angenommen. Am Samstagabend sei er verstorben, teilten die Angehörigen mit.

Lehmann gehörte zu den besten Marathonläufern des Landes. Der Läufer des LV Langenthal liegt mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:44 Stunden auf Rang 6 der ewigen Bestenliste des Landes. In Zürich wollte er einen weiteren Angriff auf das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris wagen.