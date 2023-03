Die Schweizer Hürdensprinter haben an der Hallen-EM in Istanbul die Finals über 60 m mühelos erreicht.

Jason Joseph legt an der Hallen-EM in Istanbul bisher einen Steigerungslauf hin. Im Halbfinal über 60 m Hürden verbesserte er seine Zeit aus dem Vorlauf vom Samstag um 11 Hundertstel und gewann den Heat in 7,50 Sekunden. Joseph ortete gar noch Verbesserungspotenzial: Der Start war ihm nicht wunschgemäss geglückt.

An seine Zeit kam dennoch auch im 2. Halbfinal kein Konkurrent heran. Joseph blieb 6 Hundertstel über seinem Schweizer Rekord und unterstrich seine Gold-Ambitionen. Es wäre der erste internationale Titel des Baselbieters auf höchster Ebene. Der Final geht am Sonntagabend um 19:05 Uhr Schweizer Zeit über die Bühne (live zu sehen bei SRF).

Schliessen 00:38 Video Joseph macht auch im Halbfinal eine gute Figur Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 00:57 Video Joseph: «Der Start war etwas schwierig» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Kambundji ebenfalls im Final

Auch Ditaji Kambundji vermochte sich im Vergleich zum Vorlauf zu steigern. Ihren Halbfinal absolvierte sie als Dritte in 7,97 Sekunden und schaffte mit der insgesamt fünftbesten Zeit ebenfalls problemlos den Vorstoss in den Final (um 18:55 Uhr). Sie blieb zum 6. Mal in dieser Indoor-Saison unter 8 Sekunden, während sie am Samstag für ihre Verhältnisse noch verhalten gelaufen war (8,02).

Schliessen 00:50 Video Kambundji qualifiziert sich für den Final Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden. 01:03 Video Kambundji: «War nicht der Lauf, den ich mir erhofft habe» Aus Sport-Clip vom 05.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Gold für Tentoglou und Mahutschich

In der Morgensession vom Sonntag fielen auch zwei weitere Medaillenentscheidungen. Im Weitsprung der Männer wurde Olympiasieger Miltiadis Tentoglou (GRE) seiner Favoritenrolle gerecht. Er holte mit 8,30 m Gold. Silber ging an Thobias Montler (SWE, 8,19 m), Bronze an Gabriel Bitan (ROU, 8,00 m).

Den Hochsprung der Frauen entschied die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich für sich. Die Hallen-Weltmeisterin von 2022 übersprang 1,98 m. Die Niederländerin Britt Weerman holte sich mit nationalem Rekord und 1,96 m Silber. Das Podest komplettierte mit Kateryna Tabaschnyk eine weitere Ukrainerin (1,94 m).