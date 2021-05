Nach einem sauberen Vorlauf in 43,71 Sekunden wollten Riccarda Dietsche, Salomé Kora, Cornelia Halbheer und Cynthia Reinle auch im Final eine überzeugende Leistung zeigen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, nach einem Wechselfehler bei der Übergabe von Kora an Halbheer wurde das Team disqualifiziert.

Dennoch erreichte die ohne mehrere Leistungsträgerinnen angetretene junge Schweizer Equipe an den World Relays in Polen – den inoffiziellen Staffel-Weltmeisterschaften – das Hauptziel. Mit einem Top-Ten-Platz am Samstag wurde die Qualifikation für die WM 2022 in Eugene in trockene Tücher gelegt – gleiches schafften auch die Frauen über 4x400 m.

Bereits für Tokio qualifiziert

Das grosse Saisonziel der von Raphaël Monachon gecoachten 4x100-m-Staffel sind die Olympischen Spiele im August in Tokio. Für dieses Saisonhighlight sind die Schweizerinnen dank ihres 4. Platzes an der WM 2019 in Doha schon länger qualifiziert.

Den Sieg über 4x100 m sicherten sich am Sonntag die Italienerinnen in 43,79 Sekunden.