Legende: Baba Shrimps in temporärer Formation Sandi Morris und Noah Lyles nahmen mit der Zürcher Band einen Song auf. zurich.diamondleague.com

Noah Lyles verkörpert die neue Sprinter-Generation. Mit 9,86 Sekunden über 100 m weist er den zweitbesten Wert in dieser Freiluft-Saison aus. Bei Weltklasse Zürich kommt es am Donnerstagabend zum knisternden Duell zwischen dem 21-jährigen aus Florida und Weltmeister Justin Gatlin (37).

Sandi Morris hat ihren Einsatz in der Limmatstadt schon hinter sich. Beim Warm-up zum Meeting im Letzigrund hievte sich die 27-jährige Amerikanerin am Mittwoch im Zürcher Hauptbahnhof auf 4,72 m und den 4. Rang. Morris ist eine hoch dekorierte 5-Meter-Stabhochspringerin, bei den Sommerspielen 2016 in Rio und an der WM vor 2 Jahren in London gewann sie jeweils Silber.

Doch die beiden US-Ausnahmekönner in der Leichtathletik verbindet noch etwas anderes: Ihr Flair zur Musik. Die Talente des Duos blieben nicht lange verborgen.

Lyles hat sich auf Plattformen wie Spotify bereits als versierter Rapper gezeigt. Eine Kostprobe seines musikalischen Könnens präsentierte der Sprinter unlängst auch dem sportpanorama-Publikum.

Morris veröffentlichte schon diverse Songs auf Youtube.

Aufgrund dieser Ausgangslage hatte Weltklasse Zürich die beiden amerikanischen Top-Athleten mit der Zürcher Popband «Baba Shrimps» zusammengeführt. Entstanden ist der Song «Souvenir» – ein Andenken für die Ewigkeit. Das Lied bezieht sich auf die Idee, wertvolle Erinnerungen wie ein Souvenir zu bewahren.

Das Resultat darf sich hören lassen – wie folgendes Youtube-Video beweist.

Mit dem Trio im Tonstudio

Und wie finden die Protagonisten selbst ihren Ausflug auf das musikalische Parkett?

Es ist ein Traum, der wahr wird. Es ist ein anderer Lebensweg, den ich vielleicht verfolgt hätte, gäbe es keine Leichtathletik. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, dass ich ausgewählt wurde. Es ist wirklich cool, Teil dieses Projekts zu sein.

Es hat grossen Spass gemacht, und es ist ein toller Song geworden. Ich bin überzeugt, dass der Song in den Köpfen vieler Leute hängen bleiben wird.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.08.2018 18:25 Uhr