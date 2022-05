Zehnkämpfer Simon Ehammer springt beim Mehrkampfmeeting im deutschen Ratingen auf 8,30 Meter und sorgt damit für einen neuen Schweizer Rekord im Weitsprung. Die Weite des 22-Jährigen ist nach jener des Inders Murali Sreeshankar (8,36 m) gar die zweitbeste gemessene im 2022.

Eigenes Saisonziel erreicht

Noch vor eineinhalb Wochen liess Ehammer auf seiner Webseite verlauten, dass der bisherige Outdoor-Rekord (8,27 m) für ihn, der in der Halle bereits einen Zentimeter weniger weit gesprungen war, durchaus in Reichweite liegt. Nun überflügelt er diese Marke klar und stellt gar einen inoffiziellen Weitsprung-Weltrekord innerhalb des Zehnkampfs auf. Er verbessert die Weite von Damian Warner (CAN) aus dem Vorjahr um 2 Zentimeter.

Mit seinem Satz übertrumpfte Ehammer zudem die Marke von Julien Fivaz aus dem Jahr 2003 um 3 Zentimeter. Der Sprung des Appenzellers liess nicht nur das Publikum aus den Sitzen schnellen, sondern veranlasste auch Freundin Tatjana Meklau – selbst Skicrosserin und Leichtathletin – ihrem Helden noch auf der Bahn zu gratulieren.