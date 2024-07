Legende: Mischt in Paris bei den Weitsprung-Spezialisten mit Simon Ehammer. Keystone/Ulf Schiller

Die Entscheidung ist gefallen: Simon Ehammer wird an den Olympischen Spielen im Weitsprung an den Start gehen. Auf eine Teilnahme am Zehnkampf verzichtet der 24-Jährige. Vorausgegangen war seinem Entscheid ein «ständiges Hin- und Herschwanken», wie Ehammer jüngst im Rahmen der Schweizer Meisterschaften noch hatte durchblicken lassen.

Eine wichtige Rolle im Entscheidungsprozess dürfte für Ehammer die EM in Rom gespielt haben. Mit einem Satz auf 8,31 m und dem Gewinn von Bronze hatte der Appenzeller Anfang Juni erneut bewiesen, dass er es in seiner Paradedisziplin mit den Spezialisten aufnehmen kann. Vor zwei Jahren hatte er bereits an der WM in Eugene die Bronzemedaille gewonnen.