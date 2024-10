Mit einer Zeit von 2:09:57 Stunden hat Ruth Chepngetich in Chicago einen neuen Weltrekord im Marathon aufgestellt.

Die von der Äthiopierin Tigist Assefa seit dem letzten Jahr gehaltene alte Marke unterbot die 30-jährige Kenianerin um fast 2 Minuten.

Ruth Chepngetich ist mit Weltrekordzeit in eine neue Marathon-Dimension gestürmt. Bei ihrem Sieg in 2:09:57 Stunden verbesserte die Kenianerin in Chicago die vor etwas mehr als einem Jahr in Berlin aufgestellte Bestzeit der Äthiopierin Tigist Assefa sensationell um rund zwei Minuten.

Assefa war im September 2023 am Brandenburger Tor in 2:11:53 Stunden ins Ziel gekommen. Chepngetich schrieb nun ein neues Kapitel Marathon-Geschichte. «Das war mein Traum und der ist wahr geworden», sagte sie. «Ich bin sehr dankbar.»

Wie die Kenianerin Brigid Kosgei bei ihrem Weltrekord im Jahr 2019 nutzte auch Chepngetich die schnelle Strecke in Chicago. Die 30-Jährige hatte den prestigeträchtigen Marathon bereits 2021 und 2022 gewonnen. Vor zwei Jahren hatte sie den damaligen Weltrekord nur um 14 Hundertstel verpasst. Diesmal glückte ihr unterstützt von moderner Schuh-Technologie und Tempomachern der gefeierte Coup.