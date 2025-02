Jakob Ingebrigtsen löscht in Liévin in einem Rennen zwei Weltrekorde. Ditaji Kambundji überzeugt über 60 m Hürden.

Ingebrigtsen in Weltrekord-Laune – auch Schweizer stark

Indoor-Meeting in Frankreich

Legende: Setzte einen weiteren Meilenstein Jakob Ingebrigsten. imago images/Peter De Voecht

Der Norweger Jakob Ingebrigtsen brach am Donnerstagabend beim Meeting im französischen Liévin den Hallenweltrekord über die Meile. Er lief die 1609 Meter in 3:45,14 Minuten. Der 24-Jährige unterbot damit die vorherige Bestmarke, die der US-Amerikaner Yared Nuguse erst am 8. Februar gelaufen war, um über eine Sekunde.

Auf dem Weg zu seiner Fabelzeit löschte Ingebrigtsen auch seinen eigenen Weltrekord über 1500 Meter aus dem Jahr 2022. Er passierte in 3:29,63 Minuten und war damit fast eine Sekunde schneller als vor drei Jahren an gleicher Stelle.

Kambundji schnuppert an Schweizer Rekord

Ditaji Kambundji erreichte im Hürdenfinal in 7,87 Sekunden mit der viertbesten Zeit ihrer Karriere den 4. Rang. Die 22-jährige Bernerin kam bis auf 6 Hundertstel an ihren Schweizer Rekord aus dem Jahr 2023 heran.

Überzeugende Leistungen zeigten im Norden Frankreichs auch Audrey Werro und William Reais. Die Freiburgerin wurde in 2:01,49 Minuten über 800 m Sechste, der Bündner lief in 21,01 Sekunden über 200 m seine zweitbeste Indoor-Zeit der Karriere.