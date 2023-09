Noah Lyles wird seiner Favoritenrolle bei Weltklasse Zürich über 200 m gerecht.

Die Weltmeister Karsten Warholm (400 m Hürden) und Josh Kerr (1500 m) werden im Letzigrund bezwungen.

Hier geht es zu den Highlights aus Schweizer Sicht. Auf der Bahn

200 m Männer

Über die halbe Bahnrunde hiess der Sieger wie erwartet Noah Lyles. Der US-amerikanische Dreifach-Weltmeister verwies wie schon in Budapest Landsmann Erriyon Knighton auf den zweiten Platz. Die Siegerzeit vermochte die Zuschauer im Letzigrund jedoch kaum von den Sitzen zu reissen. Mit 19,80 Sekunden blieb Lyles weit von seiner persönlichen Bestzeit entfernt. William Reais lief im stark besetzten Feld in 20,66 Sekunden auf den 8. Platz.

400 m Hürden Männer

Überflieger Karsten Warholm steckte in Zürich eine seltene Niederlage ein. Der Norweger, der in Budapest seinen dritten Weltmeistertitel gewonnen hatte, musste sich im Letzigrund Kyron McMaster geschlagen geben. Der WM-Zweite von den britischen Jungferninseln hatte auf der Zielgeraden den längeren Atem und distanzierte Warholm um nur gerade 3 Hundertstel. Alison dos Santos (BRA) komplettierte das Podest, Julien Bonvin wurde 7.

01:08 Video Warholm muss sich McMaster geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

1500 m Männer

Überraschungs-Weltmeister Josh Kerr hat seinen Triumph von Budapest im Letzigrund nicht wiederholen können. Der Brite hatte sich die knappe Niederlage ein Stück weit auch sich selber zuzuschreiben. Kerr scherte auf der Zielgeraden in Führung liegend aus, sodass der heranbrausende Yared Nuguse ihn auf Bahn 1 noch überholen konnte. Im Ziel lag der WM-5. aus den USA nur 2 Hundertstel vor dem Weltmeister. Der Schweizer Tom Elmer lief mit einer Zeit von 3:35,03 Minuten bis auf eine halbe Sekunde an seine persönliche Bestleistung heran und wurde 12. Jakob Ingebrigtsen, der an der WM von Kerr überraschend bezwungen worden war, stand nicht an der Startlinie.

Schliessen 01:22 Video Kerr wird kurz vor der Ziellinie abgefangen Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 00:24 Video Ein Bild mit Seltenheitswert: Fehlstart über 1500 m Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

5000 m Männer

Ein einsames Rennen lief Yomif Kejelcha über die 5000 m. Der 26-jährige Äthiopier kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und lief mit einer Zeit von 12:46,91 Minuten als überlegener Sieger ins Ziel. Landsmann Selemon Barega lag als Zweiter schon fast 8 Sekunden zurück. Der in der Schweiz wohnhafte Flüchtling Dominic Lobalu wurde 5., Jonas Raess klassierte sich auf dem 7. Rang. Vom 16-köpfigen Feld gaben gleich 7 Läufer auf.

01:13 Video Raess: «Es sind extrem viele Leute rausgegangen» Aus Sport-Clip vom 31.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Im Oval

Stabhochspringen Männer

Armand Duplantis hiess der erwartete Sieger im Stabhochsprung der Männer. Der schwedische Weltmeister übersprang als einziger Athlet 6 m und feierte damit seinen 24. Sieg im Rahmen der Diamond League. Wie so oft liess er danach die Stange auf die Weltrekordhöhe von 6,23 m legen. Auf dieser Höhe scheiterte er jedoch dreimal.

Dreisprung Frauen

Auch im Dreisprung der Frauen setzte sich die haushohe Favoritin durch. Die Weltmeisterin Yulimar Rojas (VEN) sprang in Zürich gleich zweimal 15,15 m weit, was locker für den Sieg reichte. Shanieka Ricketts (JAM) auf Rang 2 lag mit einer Weite von 14,78 m bereits deutlich zurück.