Bei der 30-jährigen Ukrainerin wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen.

Legende: Für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen Maryna Bech-Romantschuk. IMAGO / Fotostand

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk darf nach einem positiven Dopingtest vier Jahre lang keine Wettkämpfe mehr bestreiten.

Bei der 30-jährigen Osteuropäerin wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert.

Seit Jahren in der Weltspitze

Zudem werden alle Ergebnisse seit dem 7. Dezember 2024 annulliert. Die Sperre könnte nun das vorzeitige Karriereende von Bech-Romantschuk bedeuten.

Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehörte die Ukrainerin seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den 2. Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.