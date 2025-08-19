 Zum Inhalt springen

Ist das das Karriereende? Bech-Romantschuk wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Bei der 30-jährigen Ukrainerin wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen.

19.08.2025, 19:40

Frau bei einer Pressekonferenz vor Sponsorentafeln.
Legende: Für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen Maryna Bech-Romantschuk. IMAGO / Fotostand

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk darf nach einem positiven Dopingtest vier Jahre lang keine Wettkämpfe mehr bestreiten.

Bei der 30-jährigen Osteuropäerin wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert.

Seit Jahren in der Weltspitze

Zudem werden alle Ergebnisse seit dem 7. Dezember 2024 annulliert. Die Sperre könnte nun das vorzeitige Karriereende von Bech-Romantschuk bedeuten.

Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehörte die Ukrainerin seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den 2. Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.

