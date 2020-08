Ajla del Ponte ist im europäischen Frauensprint die Athletin der Stunde. Das stellte die Tessinerin am Mittwoch beim Leichtathletik-Meeting im polnischen Bydgoszcz erneut unter Beweis. Sie gewinnt das 100 m Rennen überlegen in 11,18 Sekunden und bleibt mit dieser Zeit nur 10 Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung.

Nach dem erstmaligen Sieg bei einem Diamond League Meeting vor einer Woche in Monaco, ist es für Del Ponte der nächste Höhepunkt einer bisher erfolgreichen Saison.

Legende: In Topform Ajla del Ponte hat auch in Polen grund zum Strahlen. Keystone

Weitere Schweizer Topleistungen in Ungarn

Während Del Ponte in Polen an den Start ging, bestritten drei weitere Swiss-Athletics-Vertreter ein Leichtathletik-Meeting im ungarischen Szekesfehervar.

Jason Joseph gewinnt den B-Final über die 110 m Hürden überlegen. Mit einer Zeit von 13,42 Sekunden läuft der Basler nur 8 Hundertstel langsamer als sein eigener Schweizer Rekord. Im gesamten Feld belegt Joseph den 5. Platz. Der 21-Jährige musste auf Grund seines schwachen Abschneidens im B-Final antreten.

gewinnt den B-Final über die 110 m Hürden überlegen. Mit einer Zeit von 13,42 Sekunden läuft der Basler nur 8 Hundertstel langsamer als sein eigener Schweizer Rekord. Im gesamten Feld belegt Joseph den 5. Platz. Der 21-Jährige musste auf Grund seines schwachen Abschneidens im B-Final antreten. Mujinga Kambundji läuft derweil über die 200 m auf Rang 3. In einem starken Teilnehmerinnenfeld muss sich die Bernerin nur Dafne Schippers (2.) aus den Niederlanden und Lynna Irby (1.) aus den USA geschlagen geben.

läuft derweil über die 200 m auf Rang 3. In einem starken Teilnehmerinnenfeld muss sich die Bernerin nur Dafne Schippers (2.) aus den Niederlanden und Lynna Irby (1.) aus den USA geschlagen geben. Über die 400 m Hürden verpasst Léa Sprunger das Podest nur knapp. 36 Hundertstel fehlen der 30-Jährigen am Ende auf Platz 3. Mit einer Laufzeit von 55,65 Sekunden läuft Sprunger eine Hundertstelsekunde langsamer als letzten Samstag in La Chaux-de-Fonds, wo sie sich sehr zufrieden zeigte. Der Sieg geht an die Niederländerin Femke Bol.

So geht es für die Leichtathleten weiter

Am Sonntag findet in Stockholm das nächste Meeting der Diamond League statt. Ajla del Ponte (100 m), Silvan Wicki (200 m), Selina Büchel (800 m) und Lea Sprunger (400 m Hürden) erhalten dort die Gelegenheit, sich gegen internationale Konkurrenz zu behaupten. Für Büchel ist dies der erste Wettkampf seit dem 1000-m-Lauf in Monaco, in dem sie mit 2:35,58 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufstellte.