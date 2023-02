Sprinter Pascal Mancini überrascht an den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen. Mujinga Kambundji wurde zuerst disqualifiziert und dann gefeiert.

Pascal Mancini ist an den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen zum Schweizer Rekord über 60 m gesprintet. Der 33-jährige Romand wurde in 6,58 Sekunden gestoppt. Er unterbot somit die bisherige Bestmarke von Silvan Wicki um einen Hundertstel und schaffte die EM-Limite.

Die Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji wurde im 60-m-Final zuerst nach einem Fehlstart disqualifiziert. Die Bernerin nahm unter Protest dennoch am Rennen teil und siegte in starken 7,03 Sekunden. Der Protest wurde letztlich gutgeheissen und das Resultat gewertet – Kambundji ist Schweizer Meisterin.

Ehammer kratzt an den 8 Metern

Eine feine Leistung zeigte der Mehrkämpfer Simon Ehammer. In seiner Paradedisziplin Weitsprung kam der WM-Dritte in 7,98 m nahe an die 8-m-Marke heran. Auch im Weitsprung der Frauen setzte sich eine Mehrkämpferin durch. Annik Kälin sprang 6,52 m weit. Die Hallen-Europameisterin Angelica Moser siegte im Stabhochsprung mit 4,50 m.

In den USA: Crouser bricht eigenen Weltrekord

Der zweifache Olympiasieger Ryan Crouser hat bei einem Hallen-Meeting in Pocatello im US-Bundesstaat Idaho den von ihm gehaltenen Weltrekord im Kugelstossen auf 23,38 m gesteigert. Dem Amerikaner gelang eine Steigerung um 1 cm. Die bisherige Bestmarke stammte aus dem Sommer 2021. Der 30-jährige Crouser gewann nun in seiner Karriere 7 Wettkämpfe mit einer Siegweite von über 23 m.