Das Diamond-League-Meeting in Polen ist stark besetzt. Die Schweizer LeichtathletInnen bevorzugen Bern.

Legende: Sind alle in Polen am Start Courtney Lindsey (l.), Noah Lyles (m.) und Kenneth Bednarek (r.). imago images/Zuma Press Wire

Das Meeting im schlesischen Chorzow läutet eine intensive Phase im Leichtathletik-Kalender 2025 ein. Bevor in 4 Wochen in Tokio die WM beginnt, geht es in der Diamond League Schlag auf Schlag:

16. August: Diamond League Silesia

20. August: Athletissima Lausanne

22. August: Diamond League Brüssel

27./28. August: Weltklasse Zürich (Final Diamond League)

Die Organisatoren in Polen dürften sich angesichts der Teilnehmerliste die Hände reiben. Das 100-m-Feld etwa ist bei den Frauen ebenso prominent besetzt wie bei den Männern. Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand Duplantis ist sowieso ein Publikumsmagnet. Zudem bestreitet die Britin Keely Hodgkinson ihr erstes Rennen seit ihrem Olympiasieg über 800 m in Paris.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Diamond-League-Meeting «Silesia» in Chorzow (POL) am Samstag ab 16:00 Uhr live auf SRF zwei und im Ticker in der SRF Sport App.

Schweizer AthletInnen findet man auf der Startliste hingegen keine. Hürdensprinterin Ditaji Kambundji setzt genau so wie Stabhochspringerin Angelica Moser auf das Citius-Meeting in Bern. Mit Timothé Mumenthaler und William Reais (beide 200 m) sind zwei weitere letztjährige EM-Medaillengewinner von Rom in der Bundesstadt mir dabei.