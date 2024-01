Die Hallen-Weltmeisterschaften im März in Glasgow werden ohne Mujinga Kambundji stattfinden. Auf den sozialen Medien gab die 31-Jährige früh ihren Verzicht bekannt.

Somit beraubt sich die Bernerin selbst der Chance, ihren Titel über 60 m von 2022 in Belgrad verteidigen zu können. Nach einem unbefriedigenden Halbfinal stellte sie damals in 6,96 Sekunden die viertbeste Leistung der Geschichte auf. «Das war mit Sicherheit einer der unerwartetsten Siege meiner Karriere», hält Kambundji fest.

01:03 Video Archiv: Kambundji glänzt mit WM-Gold über 60 m Aus Sportflash vom 18.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Der Fokus liegt auf der Freiluft-Saison

Nichtsdestotrotz wird es vorläufig keinen 2. Indoor-WM-Titel geben. So lässt die Sprinterin ihre Fans wissen, dass sie stattdessen voll auf die EM in Rom (7. bis 12. Juni) und Olympia in Paris (26. Juli bis 11. August) setze.

Die 2-fache EM-Medaillengewinnerin von 2022 (Gold über 200 m & Silber über 100 m) hat wegen einer Fussverletzung ein schwieriges Jahr mit reduziertem Wettkampfprogramm hinter sich. Sie war erst Ende Juni in die Saison eingestiegen und startete bis auf eine Ausnahme nur über 100 m.