Legende: Muss den Belastungen des Spitzensports Tribut zollen Salome Lang. Keystone/Ulf Schiller

Die Schweizer Leichtathletik verliert ihre erfolgreichste Hochspringerin: Salome Lang beendet ihre Karriere per Ende Saison. Das gab die 26-jährige Baslerin am Montag bei Instagram bekannt. Bei Weltklasse Zürich am 5. September hat sie ihren letzten grossen Auftritt. Nach den Schweizer Vereinsmeisterschaften in Winterthur am 14. September ist endgültig Schluss.

Als Grund gab Lang anhaltende körperliche Probleme an. Ihr mehrfach operierter Rücken lasse die hohen Belastungen, die der Leistungssport erfordert, nicht mehr zu. «Ich musste erkennen, dass mein Ziel, die 2-Meter-Marke anzugreifen, das Risiko von Langzeitschäden mit sich bringen würde. Dieses will ich nicht eingehen», schreibt sie. «Mein Rücktritt hat nichts damit zu tun, dass ich es in diesem Jahr nicht an die Olympischen Spiele geschafft habe.»

Neue Massstäbe gesetzt

Lang hält mit 1,97 m den Schweizer Rekord im Hochsprung. Die Marke stellte sie 2021 an den Schweizer Meisterschaften in Langenthal auf. Kurz zuvor hatte sie im rumänischen Cluj den seit 1995 bestehenden Rekord von Sieglinde Cadusch ein erstes Mal geknackt. Auf Stufe Diamond League setzte sie im gleichen Jahr mit Rang 5 in Stockholm ein Ausrufezeichen.

Auf den Höhenflug folgte der Rückschlag: Wegen Rückenbeschwerden musste Lang nach den Olympischen Spielen in Tokio fast zwei Jahre pausieren, ehe sie 2023 zurückkehrte. An ihre Leistungen vor der Verletzung kam sie allerdings nicht mehr heran.