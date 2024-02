Am Freitag startet die Indoor-Leichtathletik-WM in Glasgow. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zum Event.

Legende: Wozu ist sie im Weitsprung fähig? Mehrkämpferin Annik Kälin wandelt auf den Spuren Simon Ehammers. Keystone/Ulf Schiller

In einer an Highlights reichen Leichtathletik-Saison bildet die Hallen-WM in Glasgow einen ersten Appetitmacher auf die Outdoor-EM in Rom und die Olympischen Spiele in Paris im Sommer.

Das Programm

Die Wettkämpfe verteilen sich auf drei Tage und je 13 Disziplinen pro Geschlecht. Am Freitag erfolgt der Startschuss, am Sonntagabend werden die letzten Medaillen vergeben.

Das Schweizer Aufgebot

11 Schweizerinnen und Schweizer stehen an den drei Tagen im Einsatz. Ein besonderes Augenmerk gilt folgenden Aushängeschildern von Swiss Athletics:

Simon Ehammer: Der Appenzeller peilt im Siebenkampf Gold an. Vor zwei Jahren in Belgrad stellte er einen neuen Schweizer Rekord auf (6363 Punkte) und kehrte mit der Silbermedaille im Gepäck zurück.

Der Appenzeller peilt im Siebenkampf Gold an. Vor zwei Jahren in Belgrad stellte er einen neuen Schweizer Rekord auf (6363 Punkte) und kehrte mit der Silbermedaille im Gepäck zurück. Jason Joseph: Der Baselbieter kam über 60 m Hürden zuletzt bereits bis auf zwei Hundertstel an den Schweizer Rekord (7,43 Sekunden) heran. Hallen-Europameister ist Joseph schon, reicht es auch zu einer WM-Medaille?

Der Baselbieter kam über 60 m Hürden zuletzt bereits bis auf zwei Hundertstel an den Schweizer Rekord (7,43 Sekunden) heran. Hallen-Europameister ist Joseph schon, reicht es auch zu einer WM-Medaille? Angelica Moser: Die formstarke Hallen-Europameisterin von 2021 im Stabhochsprung hat schon oft bewiesen, dass an Grossanlässen mit ihr zu rechnen ist – zuletzt als WM-Fünfte vergangenen Sommer im Budapest.

Die formstarke Hallen-Europameisterin von 2021 im Stabhochsprung hat schon oft bewiesen, dass an Grossanlässen mit ihr zu rechnen ist – zuletzt als WM-Fünfte vergangenen Sommer im Budapest. Annik Kälin: Die eigentliche Mehrkämpferin steigt als Nummer 5 der Entry-List in den Weitsprung-Wettkampf. Die Bündnerin hat vor knapp zwei Wochen den Schweizer Hallen-Rekord auf 6,76 m verbessert.

00:43 Video Archiv: Kälin an Hallen-Meisterschaften mit Schweizer Rekord Aus Sportflash vom 17.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen und Schweizer: Géraldine Frey und Melissa Gutschmidt (beide 60 m Frauen), Pascal Mancini (60 m Männer), Mathieu Jaquet (60 m Hürden Männer), Lore Hoffmann und Audrey Werro (beide 800 m Frauen), Joceline Wind (1500 m Frauen).

Audio Géraldine Frey vor der Hallen-WM in Glasgow (Regionaljournal LU) 02:48 min Bild: Keystone/Ulf Schiller abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Die Abwesende

Mujinga Kambundji wird ihren Titel über 60 m nicht verteidigen. Die Bernerin verzichtet auf die Indoor-Saison.

Die Geschichte

Die ersten offiziellen Hallen-Weltmeisterschaften fanden 1987 statt. Bei bislang 18 Austragungen holte die Schweiz zehn Medaillen, drei davon zuletzt in Belgrad.

Alle 10 Schweizer Medaillen an Hallen-Weltmeisterschaften im Überblick

Name Medaille Disziplin Ort Jahr Werner Günthör Gold Kugelstossen Sevilla 1991 Julie Baumann Gold 60 m Hürden Toronto 1993 Mujinga Kambundji Gold 60 m Belgrad 2022 Werner Günthör Silber Kugelstossen Indianapolis 1987 Simon Ehammer Silber Siebenkampf Belgrad 2022 Loïc Gasch Silber Hochsprung Belgrad 2022 Anita Protti Bronze 1500 m Sevilla 1991 Sandra Gasser Bronze 1500 m Toronto 1993 André Bucher Bronze 800 m Lissabon 2001 Mujinga Kambundji Bronze 60 m Birmingham 2018

Die internationalen Top-Stars

Insgesamt 20 amtierende Outdoor-Weltmeister und 7 Olympiasieger sind für die Wettkämpfe in der schottischen Hauptstadt gemeldet. Das Star-Aufgebot umfasst auch 6 Weltrekordhalter: Femke Bol (NED) und Karsten Warholm (NOR, beide 400 m), Grant Holloway (USA, 60 m Hürden), Gudaf Tsegay (ETH, 3000 m), Armand Duplantis (SWE, Stabhochsprung) und Ryan Crouser (USA, Kugelstossen) sind am Start.

Spannung versprechen die 60 m der Männer, wo sich die beiden US-Amerikaner Noah Lyles und Christian Coleman wohl ein Duell um Gold liefern werden.

So überträgt SRF

SRF ist an allen drei Tagen jeweils bei den Morgen- und den Abendsessions live dabei.