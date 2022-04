Schär gewinnt Boston Marathon

Manuela Schär hat zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt den Boston Marathon gewonnen. Die Luzerner Rollstuhlathletin entschied das Rennen in 1:41:08 Stunden und damit mit mehr als 5 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte US-Amerikanerin Susannah Scaroni für sich. Schär hat im September bereits den Marathon in Berlin und im Oktober denjenigen in London gewonnen. Bei den Männern verzichtete der fünffache Boston-Sieger Marcel Hug kurzfristig auf einen Start. Bei den Läufern feierte Kenia einen zweifachen Sieg: Evans Chebet triumphierte bei den Männern, Olympiasiegerin Peres Jepchirchir siegte bei den Frauen.