World-Athletics-Präsident Sebastian Coe warnt in Zeiten der Coronavirus-Krise vor Sportbetrug.

Legende: Findet klare Worte Sebastian Coe. imago images

«Ich möchte eine ganz klare Botschaft an die Athleten senden: Sitzen Sie nicht da und denken Sie, dies sei eine testfreie Zeit. Das ist sie nicht», sagte Sebastian Coe, der Präsident von World Athletics. «Wenn Sie sich dafür entscheiden, ausserhalb der Vorschriften und der Integrität unseres Sports zu handeln, werden Sie erwischt werden», so der 63-jährige Brite.

Pläne für Unterstützungssystem

Der Weltverband denkt derzeit über Finanzspritzen für Sportler nach, die durch die Krise in Schwierigkeiten geraten sind. «Wenn es keine Wettbewerbe gibt, gibt es auch kein Preisgeld. Das erste Ziel ist daher zu versuchen, die Wettbewerbe zurückzubekommen», so Coe. «Wir alle sind bestrebt, den Athleten zu helfen. In den nächsten Tagen werden wir uns mit einer Art Unterstützungssystem befassen.»

Es gehe nicht nur darum, dass es zurzeit keine Wettkämpfe gebe. «Die Athleten haben ihre persönlichen Sponsoren und Verträge. Es gibt auch Probleme mit den Sendern», sagte Coe. Er hoffe, dass man die Athleten noch in diesem Jahr wieder ins Training und in die Wettkämpfe bringen könne.