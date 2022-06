Legende: Hoch hinaus Angelica Moser in Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Beim Susanne Meier Memorial in Basel haben Stabhochspringerin Angelica Moser und Hürdenläuferin Noemi Zbären für die Glanzlichter gesorgt. Moser (LC Zürich) startete beim traditionellen Meeting am Pfingstmontag zum 1. Mal in dieser Freiluftsaison, nachdem sie in der Vorbereitung mit einer Oberschenkel-Verletzung zu kämpfen hatte. Mit 4,55 m im 3. Versuch gelang der Hallen-Europameisterin ein formidables Comeback.

Zbären (SK Langnau) bot ebenfalls eine starke Vorstellung. Ihren Saisonbestwert verbesserte sie um 8 Hundertstel und ist damit nur noch 2 Hundertstel von der 13-Sekunden-Grenze entfernt.

Güntert verblüfft

Über 100 m der Männer waren die Augen auf den Einheimischen Jason Joseph (LC Therwil) gerichtet. Der Hürdenläufer trat ausnahmsweise im flachen Kurzsprint an. In 10,48 Sekunden blieb er bei 1 m/s Gegenwind nur 5 Hundertstel über seiner persönlichen Bestleistung und wurde hinter Enrico Güntert (LC Schaffhausen) Zweiter.